Sokak Kedisi Çekmecede Yavru Doğurdu

KEDİ DOĞUMU İŞ YERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan bir GSM bayiliğinde, Emrah Ceylan’ın iş yerine giren sokak kedisi masanın çekmecesinde doğum yaptı. Ceylan, bu kedi ve yeni doğan yavrusuna sahip çıkarak iş yerinde onlara bakmaya başladı. Oltu ilçesi Erzurum Caddesi’nde faaliyet gösteren bayilikte, kedi bir süre iş yerine gelerek takılmaya başladı. Sabah iş yerini açtığında gelen kedi sesini duyan Ceylan, merakla çekmeceyi açınca yavru kedi ile karşılaştı.

BESLENME VE İLGİ SÜRECEK

Yavru kedinin çekmecede doğduğunu gören Emrah Ceylan, ona “Çekmece” adını verdi. Ceylan, “İş yerime zaman zaman bir sokak kedisi girip çıkıyordu. Sabah iş yerini açtığımda yavru kedi sesi gelince etrafa bakmaya başladım. Sesin geldiği noktaya gittiğimde çekmeceyi açtım ve orada yeni doğmuş minik yavru gördüm. Biraz sonra anne kedi de geldi, yavrusunu doyurdu. Şimdi yavru kedimiz mışıl mışıl uyuyor. Çekmecede dünyaya geldiği için adını ‘Çekmece’ koyduk. Hem anneye hem yavruya elimizden geldiğince bakacağız” şeklinde konuştu.

MÜŞTERİLERDEN BEĞENİ

Müşterilerden biri olan Furkan Gün, durumu öğrenince şaşırdığını belirtti. “İş yeri sahibinin çekmeceyle uğraştığını görünce sordum. Kedinin burada yavruladığını öğrenince çok şaşırdım. Gerçekten çok ilginç ve güzel bir olay. Esnafımıza teşekkür ediyorum, kedilere yardım etmiş. Böyle duyarlı insanların sayısı artmalı” diyerek düşüncelerini paylaştı.