Sokak Köpeği, Kuyudan Kurtarıldı

Olayın Gecesi

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Uğurlu köyünde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, yaklaşık 2 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen bir sokak köpeği itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Köyde yalnız başına dolaşan sahipsiz bir sokak köpeği, su kuyusunun içine düştü ve burada mahsur kaldı.

Kurtarma Çalışmaları

Kuyuda köpeği fark eden köylüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için özel aparat kullandı. Ekiplerin azmiyle köpek kuyudan başarıyla çıkarıldı.

Sağlık Kontrolleri

Kurtarılan köpeğe gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra, sağlığına kavuşan hayvan doğal yaşamına geri döndü. Olay, köylüler arasında sevgiyle karşılandı ve itfaiye ekiplerine teşekkürler yağdı.