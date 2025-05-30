Haberler

Sokak Köpeği Trafik Kazasına Neden Oldu

ŞANLIURFA’DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Şanlıurfa’da bir sokak köpeğinin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanıyor. Kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki Akçakale Caddesi’nde meydana geliyor. Kazanın detayları, güvenlik kameraları tarafından kaydediliyor.

KAZA ANI KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE BELGELENDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir sokak köpeği yola çıkıyor. Otomobil sürücüsü, köpeği geçirmeyi bekliyor. Ancak bu sırada arkadan gelen iki otomobil birbirine çarpıyor. Çarpışma anında bir kamyonet de devreye girerek zincirleme kazaya neden oluyor.

YARALILAR VE OLAYIN SONUCU

Kazada 4 kişi hafif yaralanıyor. Sokak köpeği ise kazadan sonra yolun karşı tarafına geçerek bir iş yerinin bahçesine girmeyi başarıyor. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İBB Soruşturmasında 14 Öğrenci Tutuklandı

İstanbul'daki yolsuzluk soruşturması sonrası tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek için yapılan gösterilerde gözaltına alınan 14 öğrenci, serbest bırakıldı.
Haberler

Ataşehir’de Yangın Çıkan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Ataşehir'de hareket halindeki bir aracın alev alması, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.