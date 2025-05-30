Sokak Köpeği Trafik Kazasına Neden Oldu

ŞANLIURFA’DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Şanlıurfa’da bir sokak köpeğinin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanıyor. Kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki Akçakale Caddesi’nde meydana geliyor. Kazanın detayları, güvenlik kameraları tarafından kaydediliyor.

KAZA ANI KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE BELGELENDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir sokak köpeği yola çıkıyor. Otomobil sürücüsü, köpeği geçirmeyi bekliyor. Ancak bu sırada arkadan gelen iki otomobil birbirine çarpıyor. Çarpışma anında bir kamyonet de devreye girerek zincirleme kazaya neden oluyor.

YARALILAR VE OLAYIN SONUCU

Kazada 4 kişi hafif yaralanıyor. Sokak köpeği ise kazadan sonra yolun karşı tarafına geçerek bir iş yerinin bahçesine girmeyi başarıyor. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılıyor.