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Sokak Köpekleri Çocuğa Saldırdı, Kamera

ÇOCUĞA SALDIRAN SOKAK KÖPEKLERİ

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, sokak köpekleri bir çocuğa saldırdı. Olay, 1 Mayıs günü saat 17.00 civarında Ceyhan’ın Ulus Mahallesi’nde gerçekleşti. Sokakta oyun oynayan bir çocuk, köpeklerin kendisinin üzerine doğru gelmesiyle panikleyerek yolun karşısına geçip kaçmaya başladı.

ESNAF MÜDAHALE ETTİ

Korku içerisinde kaçan çocuğu fark eden esnaf, durumu görerek tahta sopalarla müdahale etti. Sokak köpeklerinin çocuğun üzerine doğru gelmeye devam etmesi esnafın yardımıyla bertaraf edildi. Çocuğun köpeklerin saldırısından son anda kurtulma anları, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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