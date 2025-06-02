Sokak Köpekleri Karavanı Parçaladı

OLAYIN DETAYLARI

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, grup halinde kukrayan sokak köpekleri, park halindeki karavanın tamponunu ciddi şekilde parçaladı. Olay, sabah saatlerinde Nasuh Mahallesi’nde meydana geldi ve güvenlik kameraları olayı kaydetti. Beş sokak köpeğinin kovalamakta olduğu kedi, Mevlüt Çelik’e ait karavanın altına sığınarak kendini korumaya çalıştı. Oyuna dahil olan köpekler, kediyi yakalamak için harekete geçtiklerinde aracın tamponuna zarar verdi.

ARAÇ SAHİBİ ŞOKE OLDU

Sabah aracına geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında şaşkına dönen Çelik, güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde köpeklerin olayda etkili olduğunu fark etti. Görüntülerde sokak köpeklerinin aracın etrafında koştuğu ve tamponu parçaladığı net bir şekilde görülüyor. Bir süre sonra köpekler, karavandan uzaklaşıyor.

ÖNLEM TALEBİ

Yaşanan durumu anlatan Mevlüt Çelik, sokak köpeklerinin grup olarak insanlara da saldırabileceğini vurgulayarak, “Sabah aracımın yanına geldim. Aracımın tamponu, davlumbazı ve plakasını yerde buldum. Merak edip güvenlik kamerasını açtım. İzlediğimde sabah saatlerinde köpekler kediyi yakalamak için aracımı parçaladığını gördüm. Böyle şeyler sık sık oluyor, daha önce de benzer durumlara tanık oldum. Bizim de başımıza geldi. Köpeklerle ilgili yetkililerin bir şeyler yapması gerekiyor, zira grup halinde gezen köpekler insanlara da saldırabilir” diye konuştu.