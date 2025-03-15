Sokak Köpekleri Otomobile Zarar Verdi

SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISI

Yalova’da bir park halindeki aracın sokak köpekleri tarafından parçalanması olayı, Çınarcık ilçesinde meydana geldi. Uzman fizyoterapist Erhan Akça, otomobilini yaşadığı binanın önüne çekti ve sabah evine döndüğünde otomobilinin etrafında kalabalık bir grup gördü. Aracının yanına gittiği zaman karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şoka uğradı. Sokak köpekleri, Akça’nın aracını ve aynı marka ve modeldeki başka bir aracı parçaladı.

DİŞ VE KAN İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Akça, aracında birçok yerin hasar gördüğünü ve detaylı incelediğinde kaportada diş ile kan izleri bulduğunu belirtti. Ayrıca aynı bölgede iki hafta önce başka bir aracın da benzer şekilde parçalandığını aktardı. Beraberindeki hasarın büyüklüğünü ortaya koyan Akça, otomobilini servise verdiğini ve yaklaşık 100 bin lira hasar oluştuğunu dile getirdi.

Konuyla ilgili olarak belediye başkanıyla da görüştüğünü söyleyen Akça, “Diş izlerinin olduğu, bunun köpek saldırısı olduğu, orada şahitlerin bulunduğuna dair tutanak tutuldu. İki taraf da zarar görmeden çözmeye çalışıyoruz ama sürecin nasıl işleyeceğini bilmiyoruz.” dedi. Ayrıca, benzer olaylarda belediyelerin zararı karşıladığına dair emsal mahkeme kararları bulunduğunu ifade eden Akça, konunun mahkemeye taşınacağını da ekledi.