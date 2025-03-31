Sokak Köpeklerinden Kaçan Motosikletli Yaya Çarptı

KAZA HAYAT KAYBINA NEDEN OLDU

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, sokak köpeklerinin peşine düşen motosikletli bir sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan bir yaya, 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, 23 Mart gecesi Altınordu’ya bağlı Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Enes A’nın kullandığı 52 AFY 986 plakalı motosiklet, sokak köpeklerinin peşinden koşması nedeniyle Ercan Uzunlar’a çarptı.

AĞIR YARALANAN YAYA HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Uzunlar, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen 9 gün sonra hayatını kaybetti. Ercan Uzunlar, Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar’ın kardeşi olarak biliniyor. Cenazesi ailesine teslim edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza esnasında hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavisinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, sahipsiz sokak köpeklerinin kovalaması sonucunda meydana geldiği belirtilen bu kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de elde edildi.