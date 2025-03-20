Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Çocuk İçin Soruşturma

YALOVA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Yalova Valiliği, bakkala gitmekte olan 5 yaşındaki Khaled Hammo’nun sokak köpeklerinin saldırısına uğraması üzerine adli ve idari süreçlerin başlatıldığını açıkladı. 18 Mart 2025 tarihinde sabah saatlerinde meydana gelen olayla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, gerekli hukuki ve idari adımların atıldığı kaydedildi.

SÜREÇLER BAŞLATILDI

Valilik açıklamasında, “Sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrayan küçük yavrumuz için hem adli hem de idari süreç başlatılmıştır. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasıyla ilgili olarak il ve ilçelerde belediyelere, köylerde ise İl Özel İdaresi’ne talimat verilmiş ve süre tanınmıştır.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, toplatılan hayvanların uygun şartlarda bakılabilmesi için doğal yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmalarının hızlı bir şekilde başlatılacağı ve bu alanlarda besleme noktalarının kurulmasının talimatlandırıldığı belirtildi.

TEHLİKELİ HAYVANLARLA İLGİLİ TEDBİRLER

Açıklamada, “Tehlikeli ve saldırgan hayvanların görülmesi durumunda vatandaşların 112’ye yaptığı ihbarlar ivedilikle ilgili kurumlara yönlendirilecektir” denildi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde, sahipsiz hayvanlarla ilgili tüm görev ve sorumlulukların il ve ilçelerde belediyelere ve köylerde İl Özel İdaresi’ne ait olduğu hatırlatıldı. Valilik, ilgili tüm kurumlara görevlerini bildirdiklerini ve sürecin sahada titizlikle takip edileceğini vurguladı.

ÖNCEKİ OLAYLAR

Geçtiğimiz haftalarda da benzer bir olay yaşandı. Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde yaşayan Suriye uyruklu iki yaşındaki Rana El Selci, 7 Mart’ta köpekler tarafından saldırıya uğramış ve yaralı bebek, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Bu durum, sokak hayvanlarının kontrolü konusunda yeniden bir gündem oluşturdu.