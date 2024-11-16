Sokak Köpekleriyle Saldırıya Uğrayan Kadın

KÖPEK SALDIRISI VE YARALANMA OLAYI

Domaniç ilçesine bağlı Hasantepe Mahallesi’nde yaşayan Ferdane Güçlü, 11 Kasım’da başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Ayak ve bacaklarından yaralanan Güçlü, komşularının yardımıyla köpeklerden kurtarıldı. Sesleri duyan komşuları, hemen müdahale ederek saldırgan köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Güçlü’ye acil müdahalede bulundu ve daha sonra onu Domaniç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU VE SON GELİŞMELER

Güçlü’nün, kaçmaya çalışırken düştüğü ve belinde kırık oluştuğu tespit edildi. Sonrasında Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Güçlü’nün tedavi süreci halen devam ediyor. DHA muhabirine telefonla ulaşan Kadir Güçlü, annesinin mahalledeki camide kadınlara özel verilen Kur’an kursuna giderken bu talihsiz olaya maruz kaldığını belirtti. Kadir Güçlü, “Annem sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ayak ve bacaklarından yaralandı. Kaçarken belini kırdı. Günlerdir tedavi görüyor. Bu sokak köpeklerine hala bir çare bulunamadı” şeklinde açıklama yaptı.