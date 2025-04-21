Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

SİLAHLI KAVGA YAŞANDI

Kırıkkale’de meydana gelen bir silahlı kavgada, bir kişi tabancayla omzundan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, Yeni Mahalle 241. Sokak’ta gerçekleşti. Aldığımız bilgilere göre, H.M.E. ile Ş.D. ve E.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bir tartışma başladı. Tartışmanın ardından gelişen olay, silahlı kavgaya dönüştü ve H.M.E. tabancayla omzundan vurularak yaralandı. Yaralı şahıs, ifadesinde kendisine ateş eden kişinin E.Y. olduğunu belirtti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.M.E.’ye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altında olan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

İKİNCİ GÖZALTI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Silahlı kavganın yaşandığı alanda yapılan incelemeler sonucunda, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.