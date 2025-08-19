Haberler

Sokak Röportajı Gündem Yarattı

VATANDAŞIN GÖRÜŞLERİ GÜNDEME OTURDU

Bir sokak röportajında yer alan bir vatandaş, Türkiye’de ekonomik durum üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Vatandaş, ülkesindeki bolluğun farkında olduğunu belirterek ekonomik sıkıntıların abartıldığını ifade etti. Bu kişi, “Açım diyen yalan söylüyordur. Türkiye’de olan bolluk dünyanın hiçbir bölgesinde yok” şeklinde konuştu.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDEN ÖRNEKLER VERDİ

Röportajda, inşaat işçisi olduğunu belirten vatandaş kazancını da paylaştı. “Ben inşaat işçisiyim, günlük 3 bin TL yevmiye alıyorum. Ayda 90 bin TL yapar. Bankacı, doktor bu maaşı almıyordur” ifadelerini kullanarak, kendi iş kolundaki gelir seviyesine dikkat çekti.

Kırşehir’de Su Yatırımları Tamamlandı

Kırşehir'de 7 milyon 290 bin lira yatırımla 5 köy için kollektör ve su terfi hattı ihaleleri gerçekleştirildi, içme suyu kalitesinin artırılması planlanıyor.
Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi; 125 gram esrar, 3 tabanca ve 5 tüfek bulundu.

