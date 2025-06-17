Sokaklarda Tehlike Var, Selin Kurtulur Mu?

SELİN KOMİSER’İN HAYAT TEHLİKESİ

Arka Sokaklar dizisinde uzun zamandır izleyiciyle buluşan Selin Komiser karakteri, başarılı oyuncu Oya Okar tarafından canlandırılıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında Selin’in hayatının tehlikede olduğu gözler önüne seriliyor. İzleyiciler, “Selin öldü mü?” sorusunun cevabını merak ediyor.

MESUT VE CEVHER ARASINDAKİ ÇATIŞMA

Fragmanda, Cevher’in Mesut’u ele geçirdiği ve intikam almak için Ayşecan’ı kullandığı görülüyor. Selin, Mesut’tan habersiz bir şekilde bebeğinin peşine düşüyor. Diğer bir yandan, Türkiye’de faaliyet gösteren Sırp menşeli yasadışı bir örgüte çalışan Halis, bir komplo sonucu hayatını kaybediyor. Bu cinayetle bağlantılı olarak Cevher, Mesut’u kendi karanlık işlerine sürüklemeye çalışıyor ve ona bir infaz emri veriyor. Mesut’un karşısında bir tarafta Selin, diğer tarafta ise küçük kızı Ayşecan bulunuyor. Bu durum, Mesut’un sevdiği kadından vazgeçip kızını kurtarma ikilemini doğuruyor.

YENİ BÖLÜM FRAGMANINI GÖRÜNTÜLE

Dizinin yeni bölüm fragmanında yaşananlardan dolayı izleyiciler Selin’in akıbetini merakla takip ediyor. Arka Sokaklar dizisinin bu heyecan dolu bölümü, izleyicileri ekran başına kilitleyeceğe benziyor.