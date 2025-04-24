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Sokakta Kadınlar Bir Bina Girdi

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DEPREM SONRASI VATANDAŞLAR Sokaklarda

İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, can güvenliği için binaları terk eden vatandaşlar sokaklara döküldü. Depremin etkisiyle panik içinde dışarı çıkanlar arasında, Sultangazi’de boş kalan bir binaya giren iki kadın dikkat çekti. Bu kadınlar, binanın zemin kattaki dairelerini kontrol etmeye başladı.

KADINLAR ŞÜPHELİ DAVRANIYOR

Eşyalarını almak için evine geri dönen bir bina sakini, içeri giren bu iki şüpheli kadını fark etti. Kadınlara ne yaptıklarını sorduğunda, şüpheliler “Biz Aynur ablaya geldik” diye yanıt verdi. Ancak bina sakini, apartmanda bu isimde birinin yaşamadığını belirtti ve dışarıda bulunan daire sahibine haber vereceğini söyledi. Bu durum üzerine iki kadın hızla binayı terk etti.

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