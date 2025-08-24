Sokakta Silahlı Saldırı, Bir Yaralı

OLAY YERİNDE SİLAHLI SALDIRI

Çorum’da meydana gelen bir olayda, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi bacağından yaralandı. Olay, Varinli Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir saldırgan, 25 yaşındaki İsmet Y.’ye silahla ateş etti. Kurşunun isabet etmesi sonucu İsmet Y. bacağından vuruldu, saldırgan ise olay sonrası hızla kaçtı.

112 ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayı gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralıya sağlık ekipleri tarafından burada ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Polis, silahlı saldırıyla ilgili olarak derhal araştırmalara başladı.