Sokakta Tartışma, Bıçaklama Olayı

OLAYIN SEBEBİ TARTIŞMA

AVCILAR’da, iki komşu arasında yan bakma meselesi yüzünden bir tartışma patlak verdi. 62 yaşındaki Hamit A. ile 36 yaşındaki Emrah Demir’in karşılaşması sonucunda yaşanan bu olay, oldukça kötü bir şekilde sonuçlandı. Tartışma büyüdükçe, Hamit A. yanındaki bıçakla Emrah Demir’e saldırdı. Ağır yaralanan Demir, hastaneye kaldırılmasına rağmen maalesef hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ KALDIRILDI VE YAKALANDI

Olay saati 17.00 sularında Yeşilkent Mahallesi’nin 612. Sokağı’nda gerçekleşti. İki komşu yürüyüş yaparken yan bakma yüzünden tartıştılar. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Hamit A., bıçakla Emrah Demir’e saldırdı. Bıçaklanan Demir yerde kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri hızlıca intikal etti. Sağlık ekibi, ağır yaralı olan Demir’i hastaneye götürdü fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli Hamit A.’yı kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma süreci ise hızla başlatıldı. Bu üzücü olay, toplumda kaygı ve üzüntü yarattı.