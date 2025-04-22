Sokakta Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü

OLAYIN GEÇMİŞİ VE DETAYLARI

Kırıkkale’de yaşanan bir tartışma, silahlı kavgaya dönüşerek bir kişinin yaralanmasına neden oldu ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Yeni Mahalle 241. Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, H.M.E. ile Ş.D. ve E.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden tartışma yaşandı. Bu tartışma, silahlı kavgaya dönüşerek H.M.E.’nin tabancayla omzundan vurulmasına sebep oldu. Yaralı şahsın ifadesine göre, kendisine ateş eden kişinin E.Y. olduğu tercih edildi.

MÜDAHALE VE YARALIYLA İLGİLİ BİLGİLER

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan bildirim üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen H.M.E., ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan açıklamalara göre, tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

GÖZALTI İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Silahlı kavganın gerçekleştiği alanda detaylı incelemeler gerçekleştirildi. Olayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.