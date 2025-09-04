Söke 1970 SK’dan Yeni Transferler Yapıldı

SON TRANSFERLERİ AÇIKLADI

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta önceki gün 7 transferle kadrosunu güçlendiren Söke 1970 SK, 2 yeni takviye daha yaptı. Aydın temsilcisi, son olarak Alman kulübü TSG Backnang’da forma giyen sol bek oyuncusu Talha Özen ile Manisa 1965 SK’dan 24 yaşındaki kaleci İbrahim Bağcı’yı kadrosuna dahil etti.

Diğer yandan, Türkiye Kupası’nda deplasmanda Fethiyespor’a yenilerek organizasyona 1’inci Tur’da veda eden Söke 1970’te Teknik Direktör Anıl Can Yolgörmez, “Mücadeleden dolayı son derece memnunum. Sahaya genç oyuncularımızdan oluşan bir kadroyla çıktık. Bazı futbolcularımız kariyerlerinde ilk kez profesyonel bir maça çıktılar. Üst ligde mücadele eden rakibimiz son lig maçına çok yakın bir kadroyla sahadaydı. Bu şartlarda skor dışında çok şey kazandığımız bir maç oldu” şeklinde değerlendirmede bulundu.