Söke 1970 SK, iki transfer yaptı

TRANSFERLERİN DEVAMI

3. Lig 4. Grup’ta önceki gün 7 yeni transfer duyuran Söke 1970 SK, iki ek takviye daha gerçekleştirdi. Aydın temsilcisi, en son Alman kulübü TSG Backnang forması giyen sol bek oyuncusu Talha Özen ile Manisa 1965 SK’dan 24 yaşındaki kaleci İbrahim Bağcı’yı kadrosuna dahil etti.

KUPA MÜCADELESİNDEN İYİ DERSLER

Öte yandan Türkiye Kupası’nda Fethiyespor’a deplasmanda mağlup olarak organizasyona 1. Tur’da veda eden Söke 1970’te Teknik Direktör Anıl Can Yolgörmez, “Mücadeleden dolayı son derece memnunum. Sahaya genç oyuncularımızdan oluşan bir kadroyla çıktık. Bazı futbolcularımız kariyerlerinde ilk kez profesyonel bir maça çıktılar. Üst ligde mücadele eden rakibimiz son lig maçına çok yakın bir kadroyla sahadaydı. Bu şartlarda skor dışında çok şey kazandığımız bir maç oldu” diye belirtti.

Gaziantep’te 139 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma Ağustos ayında düzenlediği operasyonlarda 139 şüpheliyi gözaltına aldı; bunlardan 9'u tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.
Birleşik Metal-İş, MESS’ten Yüzde 58,5 Zam Talep Etti

Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi için ilk 6 ayda yüzde 58,5 zam talep etti; yaşam standartlarının düştüğünü vurguladı.

