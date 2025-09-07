Söke 1970 Spor, Balıkesirspor 1-1

MAÇIN DETAYLARI

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Söke 1970 Spor kulübü, Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Didim’de gerçekleşen bu karşılaşma, her iki takımın da bulduğu gollerle 1-1 tamamlandı. Söke 1970 Spor kulübü, sezonun ilk maçında Balıkesirspor’u konuk etti. Söke Stadının inşaatı devam ettiği için maç, Didim Atatürk Stadı’nda oynandı.

Maçta, Söke taraftar gruplarından Korsanlar, takımlarına destek veren önemli bir kalabalık oluşturdu. Balıkesirspor ise az sayıda taraftarıyla temsil edildi. Didimli sporseverler de maçı izlemek için tribünlerde yer aldı.

GOLLERİN GELİŞİMİ

Maçın 27. dakikasında Balıkesirspor’dan Tayfun, ceza sahası içinde topla gelişine vurdu ve takımını 0-1 öne geçirdi. İlk yarı, konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda ise Söke 1970 Spor, 62. dakikada oyuna giren Kubilay’ın pasında, 72. dakikada Berhan’ın attığı golle eşitliği sağladı ve skoru 1-1 yaptı. Maçta başka gol olmayınca, iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.