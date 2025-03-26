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Söke’de 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı

ŞÜPHELİ ARAÇTA DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekipleri şüpheli bir aracı durdurdu ve bu araçta toplam 42 düzensiz göçmen yakaladı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

DURDURULAN ARAÇTA YABANCI UYRUKLULAR BULUNDU

Söke Asri Mezarlık önündeki yol kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulama sırasında, sürücü S.G. olan bir dolmuş durduruldu. Araçta yapılan arama sonucunda 23 yetişkin Afgan uyruklu olduğu tespit edilen 19 çocuk da dahil toplam 42 düzensiz göçmen bulundu. Bu göçmenlerin, işlemleri tamamlandıktan sonra Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne gönderileceği belirtildi.

Yapılan işlemlerin ardından, şüpheli jandarma tarafından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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