Söke’de Ağaçla Çarpan Araçta Ölüm

AUTOMOBİL KAZASI SONUCU YAŞAMINI KAYBETTİ

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, refüjdeki bir ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Mert S. (33) isimli sürücünün kullandığı 09 VG 626 plakalı otomobil, Söke-Kuşadası kara yolunun Ağaçlı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Olay haberinin ulaşmasıyla birlikte bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, kazanın ardından yaptıkları kontrolde Mert S.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bu trajik kaza, sürücülerin dikkatli olması gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyor.