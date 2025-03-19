Söke’de Babaları Tarafından Öldürülen Bebekler Defnedildi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı kırsal Demirçay Mahallesi’nde, yıllar sonra Adli Tıp Kurumu raporu ile öz babaları tarafından öldürüldüğü anlaşılan iki bebek için cenaze töreni gerçekleştirildi. Aynı tabut içerisinde taşınan ve henüz isimleri belirlenmemiş olan bu bebeklere mezarda ‘İffet’ ve ‘Murat Can’ isimleri verildi. Cenaze törenine annelerin katılmaması ise dikkat çekti.

AĞABEYİNDEN HUKUK MÜCADLESİ

Kardeşleri için düzenlenen cenaze töreninde konuşan ağabey Vefa Keskin, kardeşlerini öldüren babası Hüseyin Keskin ile birlikte annesi Ceyhan Keskin’in de suçlu olduğunu belirtti. Vefa Keskin, annesinin tutuklanması için hukuk mücadelesinin süreceğini ifade etti. Kardeşlerinin normal ölüm olmadığını ileri süren Vefa Keskin, 2016 yılında babasından şikayetçi olduğunu ve verilen dilekçelerin ardından, 2003 yılında 1,5 yaşındayken öldüğü belirtilen Armağan Keskin’in şiddetli darp sonucu can verdiğinin tespit edildiğini aktardı.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLER VE DEVAM EDEN MÜCADELE

Demirçay Mahallesi’nde bulunan aynı mezardan çıkarılan iki çocuk cesedine ait kemikler, Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek incelendi. Bu incelemelerde 2006 yılında ismi konulmamış bir kız çocuğu ve 2013 yılında doğduktan kısa bir süre sonra yine ismi konulmamış bir erkek çocuğunun beden travması ve kemiklerdeki kırık nedeniyle öldüğü belirlendi. Cenaze töreninin ardından, kardeşlerinden 9’unun hayatta kaldığını belirten Vefa Keskin, “17 kardeşiz. Hayatta kalan 9 kardeşim var ve 3 kardeşimin öldüğü, usule uyularak gösterildi. 5 kardeşimin ölümü ise şüpheli” ifadelerini kullandı.

ANNE VE TEYZESİNİN SUÇLULUĞU

Vefa Keskin, ilk başta annesi Ceyhan Keskin’in masum olduğunu düşündüğünü ancak daha sonra yaşadığı olaylarla birlikte annesinin de kardeşlerinin öldürülmesinde sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. “Babam Hüseyin Keskin, kardeşimi öldürdüğü tespit edilince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Annem, engelli ablama yaptığı işkencelerde iz kalmaması için banyoda üzerine soğuk su dökerek işkence yapmaya başladı” diyerek aile içindeki sorunları ve cinayetlere yardım edenlerin durumunu öne sürdü.