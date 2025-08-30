Haberler

Söke’de Balıkçılar Denetim Altında

Aydın’daki Balıkçı Denetimleri

Aydın’ın Söke ilçesinde balıkçılara yönelik önemli bir denetim yapıldı. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde ilçenin deniz sahasında kontrol gerçekleştirdi. Ekipler, denetim sırasında balıkçıların mevzuata aykırı avlanmaması için gerekli bilgilendirmeleri yaptı.

Denetimlerin Amacı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gelen açıklamada, “1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ilçemiz deniz sahasında denetimler yapılmıştır. Mevzuata aykırı avlanılmaması konusunda balıkçılarımız bilgilendirilmişlerdir” denildi. Bu denetimlerin amacı, sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerini desteklemek ve deniz ekosisteminin korunmasını sağlamaktır.

Beypazarı’nda 30 Ağustos Etkinlikleri Yapıldı

Beypazarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Karlıova’da Zafer Bayramı Töreni Yapıldı

Karlıova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı. Etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar ve yetkililer katıldı.

