Söke’de Balıkçılar Denetim Altında

Aydın’daki Balıkçı Denetimleri

Aydın’ın Söke ilçesinde balıkçılara yönelik önemli bir denetim yapıldı. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde ilçenin deniz sahasında kontrol gerçekleştirdi. Ekipler, denetim sırasında balıkçıların mevzuata aykırı avlanmaması için gerekli bilgilendirmeleri yaptı.

Denetimlerin Amacı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gelen açıklamada, “1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ilçemiz deniz sahasında denetimler yapılmıştır. Mevzuata aykırı avlanılmaması konusunda balıkçılarımız bilgilendirilmişlerdir” denildi. Bu denetimlerin amacı, sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerini desteklemek ve deniz ekosisteminin korunmasını sağlamaktır.