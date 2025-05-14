Söke’de Cip ve Otomobil Çarpıştı

KAZA SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir ciple otomobilin çarpışması sonucunda toplamda 5 kişi yaralandı. Olay, A.Y. idaresindeki 09 AAY 758 plakalı cipin, Yenikent Mahallesi Güven Algaz Kavşağı’nda dönüş yaptığı sırada, N.K.’nin kullandığı 34 NU 0797 plakalı otomobile çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarparak takla attı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ile ilgili ihbar alınır almaz, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Ş.T, M.T. ve B.S., ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın hemen ardından çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları, kaza anını kaydetti. Görüntülerde, otomobilin kavşakta dönüş yapan ciple çarpışması ve sonrasında savrularak refüje çarpıp takla atması net bir şekilde görülüyor.