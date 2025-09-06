Haberler

Söke’de Dayanışma Etkinliği Gerçekleşti

DAYANIŞMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Söke’de önemli bir dayanışma örneği sergilendi. AK Parti Söke İlçe Kadın Kolları Başkanı Saliha Ondört’ün girişimi ve Berberler ile Kuaförler Odası Başkanı Yılmaz Demiryürek’in katkılarıyla bu etkinlik gerçekleştirildi. Bu organizasyon kapsamında, Söke’deki kadın ve erkek kuaförler ile Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencileri, Huzurevi sakinlerine kuaförlük ve berberlik hizmetleri sundu.

HUZUREVİ SAKİNLERİNE DESTEK OLINDI

Huzurevi’nde yaşayan yaşlıların kişisel bakımlarının yapılması, onların yüzlerinde bir gülümseme oluşturdu. Kadın Kolları Başkanı Saliha Ondört, organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkürlerini sundu. “Başta kurum müdürümüz Serbil Gülbakır olmak üzere, emeğini ortaya koyan tüm kuaförlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” diye belirtti.

