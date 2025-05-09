Söke’de Doğal Gaz Patlaması Meydana Geldi

DOĞAL GAZ PATLAMASI SONUCU AĞIR YARALANMA

Söke ilçesinde bir evin mutfak kısmında meydana gelen doğal gaz sızıntısına bağlı patlama sonucunda ağır yaralanan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Yusuf Erbaş, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay, 5 Mayıs günü saat 21.00 civarında Yenikent Mahallesi 30 Sokak’taki bir apartmanın birinci katındaki dairede gerçekleşti. İddialara göre, Yusuf Erbaş mutfakta ocağı yakmaya çalışırken patlama oldu. Bu durum, binada büyük korku ve paniğe neden oldu ve evde yangın çıkmasına neden oldu.

PATLAMANIN ARDINDAN HIZLI MÜDAHALE

Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ekipleri ve doğal gaz ile ilgili görevliler adrese yönlendirildi. Yaralı Erbaş, sağlık ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Vücudunun birinci derece yanıklar oluşan Erbaş, daha sonra İzmir Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Tüm çabalara rağmen, Yusuf Erbaş bugün yaşamını yitirdi.

ÖĞRENCİ HAKKINDA BİLGİLER

Balıkesirli olduğu tespit edilen Erbaş’ın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Lojistik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olduğu belirtiliyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber-Kamera: İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın)