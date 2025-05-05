Söke’de Doğal Gaz Patlaması Meydana Geldi

DOĞAL GAZ PATLAMASI

Aydın’ın Söke ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi 30. Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, apartmanın ikinci katındaki dairede bir patlama oldu. Bu patlamanın ardından evde yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada yaralanan Y.E. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise çıkan yangını söndürmeyi başardı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.