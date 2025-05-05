Söke’de Doğalgaz Patlaması Yangın Çıkardı

PATLAMA VE YANGIN OLDU

Aydın’ın Söke ilçesinde bir konutun mutfak alanında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangının, doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı ifade ediliyor. Olayda bir kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmaları yaparken, evin bir kısmı kullanılmaz hale geldi. Olay, saat 21.00 sıralarında Yenikent Mahallesi 30 sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katındaki dairede gerçekleşti.

PATLAMA ANINDA KORKU SALDI

Yusuf E. (21) isimli gencin mutfakta ocağı yakmaya çalışırken doğalgaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Bu durum, binada korku ve paniğin yaşanmasına neden oldu. Ardından evde yangın çıktı. Olayın ihbar edilmesiyle birlikte itfaiye, sağlık ve doğalgaz ile ilgili yetkililer olay yerine sevk edildi. Patlama sırasında Yusuf E.’nin ağır yaralandığı belirlendi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, olay yerinde bulunan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen görevliler, doğalgaz akışını keserek yangının yayılmasını önledi. İtfaiye ekipleri, evdeki yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.