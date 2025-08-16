Haberler

Söke’de Drone Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

TRAFFİK DENETİMLERİ DRONE DESTEĞİYLE YAPILDI

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri, kural tanımaz sürücüleri havadan görüntüleyerek trafik denetimi gerçekleştirdi. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla Söke-Didim Yolunda, Güllübahçe Mahallesi’nde İHA-Drone ile önemli bir trafik uygulaması yaptı.

DENETİM SONUÇLARI VE CEZA UYGULAMALARI

Yapılan uygulama sırasında toplamda 98 sürücü kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlemler gerçekleştirildi. Ayrıca, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin ve kontrollerin kesintisiz devam edeceği bildirildi.

