Söke’de Evde Patlama Ve Yangın Çıktı

DOĞALGAZ SIZINTISI SONUCU PATLAMA VE YANGIN

Aydın’ın Söke ilçesinde bir evin mutfak kısmında gerçekleşen patlama sonrası yangın çıktı. Doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı belirtilen olayda bir kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 21.00 civarında Yenikent Mahallesi’ndeki bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi.

GENÇ KİŞİ MUTFAKTA PATLAMAYA NEDEN OLDU

İddiaya göre, 21 yaşındaki Yusuf E., mutfakta ocağı yakmaya çalışırken doğalgaz kaynaklı bir patlama yaşadı. Bu olay, binada korku ve paniğe neden olurken, evde yangın çıktı. Yangın ve patlama sonrası ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve doğalgaz ile ilgili görevliler sevk edildi. Yusuf E.’nin patlama sırasında ağır şekilde yaralandığı belirlendi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, olay yerine ulaşan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Görevliler doğalgazı keserek yangının daha fazla yayılmasını önledi. İtfaiye ekipleri, evde çıkan yangına hızlı bir müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Olayın ardından mutfak kısmı tamamen kullanılamaz hale gelirken, durumla ilgili inceleme başlatıldı.