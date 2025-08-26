Söke’de Gıda Denetimleri Devam Ediyor

DENETİM ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Aydın’ın Söke ilçesinde gıda güvenliğini sağlamak için uygulanan denetim faaliyetleri sürüyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü takımının, 5996 sayılı Kanun gereğince risk analizine dayalı olarak Sarıkemer Mahallesi’ndeki gıda işletmelerinde kontroller gerçekleştirdiği bildiriliyor. Ekipler, denetim sırasında hijyen koşullarından depolama alanlarına, ürün etiket bilgilerinden son tüketim tarihlerine kadar birçok farklı noktayı titizlikle gözden geçiriyor.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN SÜREKLİ DENETİM

Söke Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların güvenilir gıdaya erişebilmesi amacıyla yıl boyunca periyodik ve ani denetimlerin devam edeceğini belirtiyor. Ayrıca, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşıldığında tüketicilerin Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunabileceklerini hatırlatıyor. Yapılan açıklamada, denetimlerin halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya ulaşımın sağlanması için durmaksızın devam ettiği vurgulanıyor.