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Söke’de Gıda İşletmeleri Denetimi Devam Ediyor

DENETİMLER SÜRÜYOR

Aydın’ın Söke ilçesinde, halk sağlığını koruma amacıyla riske dayalı gıda işletmelerinde denetim yapılıyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gıda satış noktaları ve toplu tüketim alanları ile üretim yerlerine yönelik denetimler devam ediyor. Bu kapsamda, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Bağarası Mahallesi’nde riske dayalı gıda üretimi ve satışı gerçekleştirilen işletmelerde denetimler yürütüyor.

DENETİMİN DETAYLARI

Denetimlerde hijyen kontrollerinin yanı sıra, kızartmalarda kullanılan yağlar da denetleniyor. Ayrıca, mevzuata uygun hareket etmeyen işletmelere idari yaptırımlar uygulanıyor. 5996 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen riske dayalı gıda işletmeleri denetimlerinin aralıksız sürdüğü belirtiliyor.

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