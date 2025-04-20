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Söke’de Gıda İşletmelerine Denetim Yapıldı

GIDA İŞLETMELERİ DENETİM ALTINDA

Aydın’ın Söke ilçesinde halk sağlığını koruma amacıyla riskli gıda işletmelerinde denetim yapıldı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinasyonunda il genelinde gıda satış yerleri, toplu tüketim alanları ve üretim tesisleri sürekli olarak denetleniyor. Bu bağlamda, sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, riske dayalı gıda üretimi ve satışı gerçekleştiren işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

SAĞLIK RİSKLERİNE KARŞI TEDBİRLER ALINIYOR

Halk sağlığını tehdit edebilecek gıda güvenliği risklerinin önüne geçmek ve işletmelerin yasal düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde; gıda hijyen koşulları, saklama şartları ve üretim süreçleri titizlikle kontrol edildi. Denetimlerin devam etmesi, tüketici güvenliğini artırmayı ve halk sağlığını korumayı hedefliyor.

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