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Söke’de Jandarma Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

VOLEYBOLCULAR JANDARMAYI UNUTMADI

Aydın’ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen voleybol karşılaşmasının ardından voleybolcular, jandarmanın kuruluş yıldönümünü kutlayarak pankart açtı. Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi TAYEM’de yer alan spor salonunda yapılan müsabakada, Söke Voleybol S.K.B. ile Aydın 1907 S.K.A. takımları yarıştı.

KURULUŞ YILDÖNÜMÜ COŞKUSU

Maçın bitişinin ardından, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle birlikte voleybolcular, hakemler ve görevli personel, jandarmanın 186. kuruluş yıldönümünü kutlayarak pankart açtı. Bu etkinlik, sporun sadece rekabet değil, aynı zamanda dayanışma ve çok önemli günlerin de kutlanması açısından önem taşıdığını gösterdi.

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