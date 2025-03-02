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Söke’de Kadınlara KADES Eğitimi Verildi

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KADINLARA ÖNEMLİ BİLGİLER PAYLAŞILDI

Aydın’ın Söke ilçesinde, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Amirliği tarafından bir fabrikada çalışan kadınlar, KADES uygulaması ve erken yaşta zorla evlilikler konularında bilgilendirildi. Jandarma ekipleri, Akçakonak Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada çalışan kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi vererek, “Bu uygulama, şiddet mağduru kadınların güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor” dedi.

ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Ayrıca, etkinlik sırasında erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla bilgilendirme yapıldı. Jandarma, bu tür evliliklerin oluşturabileceği psikolojik ve sosyo-kültürel zararlar konusunda vatandaşları bilinçlendirdi. Etkinlik kapsamında ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı ve kadınlardan gelen soruları yanıtladı.

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