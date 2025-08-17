Söke’de Kaza; Üç Yaralı Var

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin karşı şeride geçerek servis minibüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Kuşadası yönünde ilerleyen 09 ABR 300 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçti. Hızla gelen otomobil, karşıdan gelen 09 P 2668 plakalı servis minibüsüne sürücü kısmından çarptı. Çarpışmanın akabinde otomobil yan yatarak durdu.

yaralıların durumu

Kazanın sonucunda minibüs sürücüsü ve otomobilde bulunan iki kişi yaralanarak olay yerine çağrılan 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri tarafından first aid müdahalesi gerçekleştirildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri, olay yerine hızla intikal ederek yaralıları ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Hastanede tedavi gören yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

trafik durumu

Kaza nedeniyle Ağaçlı istikametine giden yol, olay sonrası trafiğe kapandı. Ekiplerin aracları kaldırma çalışmalarının ardından yol kontrollü bir şekilde tekrar ulaşıma açıldı. Kazanın sebepleri üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.