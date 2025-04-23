Söke’de Kitap Evi Açılışı Yapıldı

KITABEVI AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aydın’ın Söke ilçesinde yeni bir kitap evi açılışı yapıldı. Söke Belediyesi tarafından başlatılan bu proje ile Bağarası Mahallesi’ndeki minibüs garajının yanındaki boş binanın bir kısmı kitabevine dönüştürüldü. Mekan, özellikle çocukların ve gençlerin kullanımına yönelik bir şekilde hazırlandı.

ÖĞRENCİLER İÇİN TASARLANDI

Kitabevinde, öğrencilerin kitaplara erişim sağlayabileceği, ders çalışabileceği ve bilgisayar yardımıyla çalışma olanağı bulabileceği alanlar bulunuyor. Açılış etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, “Sınırlı imkanlara rağmen bu projeyi hayata geçirdik. Çocuklarımıza ve gençlerimize verebileceğimiz en kıymetli şey eğitim. Onlara sıcak ve güvenli bir ortam sağlamak istedik.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bağarası Mahalle Muhtarı Ahmet İlhan ise projeye katkı sunan kişilere teşekkür etti.