Söke’de Motosiklet-otomobil Çarpıştı

TRAFAİK KAZASI AYNEN MEYDANA GELDİ

Aydın’ın Söke ilçesinde bir trafik kazası yaşandı. Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Söke-Didim Karayolu üzerindeki Yenidoğan Mahallesi Özbey Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.E.D. (19) yönetimindeki 09 YL 735 plakalı otomobil, Didim yönünden Söke’ye doğru seyrederken, kavşaktan ana yola çıkan B.Y. (17) idaresindeki 09 AHT 427 plakalı motosiklete çarptı.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE YAPILDI

Çarpışmanın ardından motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü B.Y. yaralandı, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANINA DAİR GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan çıkan motosiklete aracın çarpması ve çarpmanın etkisiyle motosikletin otomobilin önünde metrelerce sürüklendiği anlar bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.