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Söke’de Narkotik Operasyonu, İki Tutuklama

AYDIN’DA NARKOTİK OPERASYONU

Aydın’ın Söke ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Bu şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON

Edinilen bilgiye göre, Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, M.Ş. ve K.A. isimli şüphelilerin Atatürk ve Yenicami mahallelerindeki ikametlerinde ve üzerlerinde arama gerçekleştirdi. Bu aramada, 58 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 2 bin 525 TL nakit para ele geçirildi. M.Ş. ve K.A. isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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