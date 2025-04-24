Söke’de OSB’de Trafik Kazası Oldu

TRAFAK KAZASI KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) hemzemin geçidi çıkışında meydana gelen trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İddialara göre, tır sürücüsü, kör noktada kalan otomobili göremediği için kaza gerçekleşti. Kazanın olduğu yer, Söke Organize Sanayi Bölgesi girişiydi.

KAZA HİÇBEYİ KÖR NOKTA RİSKİNİ GÜNDEME TAŞIDI

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza, trafikteki “kör nokta” riskini bir kez daha gözler önüne serdi. Söke OSB girişindeki olayda, sağ tarafından gelen otomobili fark edemeyen tır sürücüsü, otomobile çarparak aracı kaldırıma kadar sürükledi. Neyse ki bu kazada yaralanan olmadı. Yaşanan olay, hem sürücülere hem de yayalara “kör nokta” konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili olarak incelemeler hala sürüyor.