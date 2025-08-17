Haberler

Söke’de Otomobil Ağaçla Çarpınca Kaza

KAZA SIRASINDA HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, refüjde bulunan bir ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Mert Sakız (30), yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Ağaçlı Mahallesi Ağaçlı-Söke yolunda gerçekleşti. Mert Sakız’ın kontrolünü kaybettiği 09 VG 626 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarparak büyük hasar aldı.

KAZA SONRASI MÜDAHALE

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, Mert Sakız, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, doktorların müdahalesine rağmen Sakız kurtarılamadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürmekte. Adli süreç, kaza anının detaylarını aydınlatmak üzere devam ediyor.

