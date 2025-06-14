Söke’de Polisin Operasyonunda 2 Tutuklandı

POLİS OPERASYONUNDA İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE, POLİSİN EŞ ZAMANLI YAPTIĞI OPERASYONDA UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN BİRİ KADIN İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI. SÖKE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ, ATATÜRK MAHALLESİ VE YENİCAMİ MAHALLESİ’NDE M.Ş. VE K.A. İSİMLİ İKİ ŞÜPHELİNİN UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIĞINI BELİRLEDİ. YAPILAN ÇALIŞMA SONUCUNDA BELİRLENEN İKİ ADRESE SABAH SAATLERİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ.
UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ
EVLERDE YAPILAN ARAMALARDA 58 GRAM METAMFETAMİN VE UYUŞTURUCU SATIŞINDAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN 2 BİN 525 TL PARA ELE GEÇİRİLDİ. ŞÜPHELİ KADIN M.Ş. VE K.A., GÖZALTINA ALINDI. İKİ ŞÜPHELİ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SEVK EDİLDİKLERİ MAHKEMECE TUTUKLANDI.