Söke’de Polislerden Arızalı Araca Destek

YAĞIŞLI HAVADA POLİS YARDIMI

Aydın’ın Söke ilçesinde, olumsuz hava koşullarında arızalanan bir aracın sürücüsü için polis ekipleri seferber oldu. Ekipler, arızalanan aracı güvenli bir alana çekerek trafik akışının sekteye uğramasını engelledi. Aydın-Söke karayolunda, bayramın ilk günü tatilcilerin Aydın’ın Kuşadası, Didim ilçeleri ve Muğla’nın tatil beldelerine ulaşım sağlamak için yola devam ettiği gözlemlendi.

TRAFFİK GÜVENLİĞİ İÇİN POLİS GÖREVDE

Aydın’da trafik düzeninin aksamaması için toplam 2 bin 455 polis memuru görev yapıyor. Yağışlı havanın etkili olduğu Sazlı Mahallesi’nde bir otomobil arızalandı. Arızalanan aracın sürücüsüne yardım etmek üzere, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri hemen müdahale etti. İki polis memuru, araçtaki sorunu çözerek sürücüsünün aracını güvenli bir alana çekmesine destek oldu. Bu sayede, yolun kapanması ve olası trafik yoğunluğu önlenmiş oldu.

SELAMETİ SAĞLAYAN EKİPLER

Polis ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi, bölgedeki ulaşımın aksamadan yapılamasında büyük bir rol oynadı. Yağışlı havada bile, sürücülerin güvenliğini sağlamak için çalışan yararlı ekiplerin varlığı, vatandaşlar için önemli bir avantaj oluşturuyor.