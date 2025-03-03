Söke’de Trafik Kazasında Bir Kişi Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Aydın’ın Söke ilçesinde Ağaçlı Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanıyor. Alınan bilgilere göre, D.G. kontrolündeki 01 BRT 50 plakalı araç, Söke’den Kuşadası yönüne doğru hareket ederken, trafik ışıklarının yeşil yanmasıyla kavşaktan geçiyor. Ancak, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen H.Y. yönetimindeki 09 K 0734 plakalı araçla çarpışıyor.

YARALI SÜRÜCÜYE MÜDAHALE

Kaza sonucunda 09 K 0734 plakalı aracın sürücüsü hafif yaralanıyor. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk ediliyor. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılıyor. Ayrıca, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.