Söke’de Tur Midibüsü Devrildi, 7 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Aydın’ın Söke ilçesinde, turistleri taşıyan midibüs devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişi yaralandı. Yaralıların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Kaza, Söke-Kuşadası çevre yolu üzerindeki Fevzipaşa Mahallesi Yamaç yol ayrımında gerçekleşti.

MİDİBÜSTE YAŞANAN PATLAMA

Edinilen bilgilere göre, 09 APH 834 plakalı midibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle arka lastiği patlayarak bariyerlere savruldu. Virajlı yolda savrulan midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, midibüste sıkışan yolcuları kurtarma çalışmaları başlattı. Kazanın ardından bazı yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Olay yerindeki ilk belirlemelere göre, kaza sonucunda 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçta sıkışan yolcuların kurtarılması için çalışmaların devam ettiği, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.