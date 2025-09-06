Söke’de Uçak Geçişi Gurur Verdi

GEÇİŞ GÖSTERİSİ SÖKELİLERİ GURURLANDIRDI

Aydın’ın Söke ilçesinde düzenlenen kurtuluş günü kutlama etkinlikleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait muharip uçakların geçiş gösterisi ile taçlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalık, ilçe protokolüyle birlikte uçakların etkileyici gösterisini izleyerek coşku dolu anlar yaşadı. Geçiş, yalnızca meydanda değil, Söke’nin genelinde de vatandaşlar tarafından ev ve işyerlerinden izlenebiliyor.

ALKIŞLAR GEÇİŞE EŞLİK ETTİ

Uçakların yarattığı ses ve gösterdikleri manevralar, izleyenlerden büyük bir alkış aldı. Özellikle alanda bulunan çocukların heyecanları ise görülmeye değerdi. Kutlamalar, sadece hava gösterisiyle değil, aynı zamanda toplumsal bir bağ oluşturma anlamında da önem taşıdı.