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Söke’de Yangın: 1 Yaralı Var

DOĞALGAZ KAYNAKLI PATLAMA VE YANGIN

Aydın’ın Söke ilçesinde bir evde meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlama sonucu bir kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Yenikent Mahallesi 30. sokakta akşam saatlerinde gerçekleşti.

PATLAMADAN SONRA YAŞANANLAR

Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın ikinci katında doğalgaz kaynaklı olduğu iddia edilen bir patlama yaşandı. Patlama sonrasında evde yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının, yapılan ilk tespitlere göre doğalgaz nedeniyle çıktığı öne sürülüyor.

YARALININ DURUMU

Patlama sonucunda yaralanan Y.E. isimli kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

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