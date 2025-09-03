Söke’de Yangın, Ekipler Mücadele Ediyor

YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi’nde alevler geceyi aydınlatırken, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yangın, Gaye Sanayi Sitesi karşısındaki dağlık alanda bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki kuru otların yanmasıyla başlamış. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüyerek makilik alanlara ve bozuk ormanlık bölgelere sıçramış.

VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Bölgedeki çam ağaçlarının da etkilenmesine neden olan yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmiş. Bu ihbarlar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahaleye başlarken, hava araçları da müdahale çalışmalarına destek vermekte.

GECEYİ ALEVLER AydınLATIYOR

Havanın kararmasıyla birlikte alevlerin aydınlattığı bölgede, ekiplerin yangınla mücadele çalışmaları kesintisiz sürüyor. Yangının kontrol altına alınması amacıyla gerçekleştirilen müdahalenin ne zaman sonuçlanacağı ise bekleniyor.