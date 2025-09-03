Söke’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGEDE MÜDAHALE BAŞLADI

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen orman yangınında, alevlerin kontrol altına alınması için çalışan ekiplerin yoğun gayretleri sonuç vererek yangının yayılması durduruldu. Yangın, Sazlı Mahallesi Gaye Sanayi Sitesi karşısındaki dağlık alanda ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki kuru otlar yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüyerek makilik ve zarar görmüş ormanlık alana sıçradı.

VATANDAŞLARDAN İHBAR GELDİ

Bölgedeki çam ağaçlarının da bulunduğu alandaki yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Ayrıca, hava araçları da sortileri ile ekiplere destek verdi.

GECE BOYUNCA YOĞUN MÜDAHALE DEVAM ETTİ

Havanın kararmasıyla birlikte alevler geceyi aydınlatırken, iş makineleri ve dozerler şerit açma çalışmaları gerçekleştirdi. Ekiplerin gece boyunca süren yoğun çabaları sonuç verdi. Yangının yayılmasının durdurulduğu ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisi alındı.