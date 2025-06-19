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Söke’de Yeşilay Protokolü İmzalandı

YENİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Aydın’ın Söke ilçesinde, bağımlılıkla mücadele amacıyla Yeşilay ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Yeşilay tarafından yapılan açıklamaya göre, Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Aydın Şubesi, bağımlılıkla mücadelenin toplumsal etkisini artırmayı hedefleyen bir toplantı gerçekleştirdi. Bu önemli buluşma, Söke Adliyesinde gerçekleşti.

EĞİTİM PROGRAMLARI VE HIZLI DESTEK HİZMETLERİ

Protokol çerçevesinde, yükümlülere ve cezaevinden çıkan hükümlülere yönelik bağımlılık farkındalığı eğitimleri verilecek. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları eşliğinde seminerler, bireysel destek görüşmeleri ve aile danışmanlığı hizmetleri sunmak için çalışma yapılacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, bu işbirliğinin önemine değinerek, “Bağımlılık, yalnızca bireyin değil toplumun da sorunudur. Bu iş birliği, cezai yaptırımların ötesinde, yeniden kazanım ve rehabilitasyon odaklı bir adalet anlayışını güçlendirmektedir.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, işbirliğinin daha etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla İlçe Koordinasyon Birimi’nin kurulması kararı alındı. Bu birim, bağımlılıkla mücadelede atılacak adımların koordinasyonu için kritik bir rol üstlenecek.

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